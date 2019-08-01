В Екатеринбурге закрыли мост на улице Шевченко

Трубы меняют перед мостом, но проехать по нему не возможно. Фото:E1.RU

В столице Урала закрыли движение по мосту на улице Шевченко. Как сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании», это связано с работами по замене труб горячего водоснабжения.Планируется, что ремонт закончится в конце августа, после этого участок будет открыт. После этого, к началу сентября, на мосту будут ремонтировать дорожное покрытие, но в это время полностью дорогу перекрывать не будут.В ЕТК отметили, что эта мера согласованна с администрацией города. Она является необходимой, так как трубы на этом участке уже изношены. После замены новые трубы прослужат 30-50 лет.