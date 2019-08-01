На Алтае из-за камнепада погибла екатеринбурженка

17:33 | 7.08.2019

Фото: kp.ru

На Алтае в Усть-Коксинском районе у озера Дяраш-Кел екатеринбургские туристы попали под камнепад. В результате происшествия погибла жительница уральской столицы.



Уточняется, что екатеринбурженка скончалась от полученных травм по пути в больницу.



Турпоход у группы из Екатеринбурга начался 2 августа. Под камнепад екатеринбуржцы попали днём 6 августа во время спуска с горы у озера Дяраш-Кел. Следует отметить, что погода в этот день была сухой и безветренной.



На данный момент по факту произошедшего проводится проверка в СКР.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»