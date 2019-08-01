В Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело после протестов у Драмтеатра

17:16 | 7.08.2019

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В СКР начали расследование четвёртого уголовного дела после протестов в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Дело возбуждено по статье о хулиганстве.



О наличии фигуранов дела еще не известно.



Напомним, протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы проходили в уральской столице с 13 по 16 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»