Поиски пропавших на реке Лозьва в Свердловской области продолжаются уже неделю

15:46 | 7.08.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области на реке Лозьва поиски пропавших мужчины и ребёнка идут уже седьмой день. Результатов нет.



За минувшие сутки спасатели обследовали 90 километров акватории и прибрежной зоны от посёлка Вижай до посёлка Ушма в обоих направлениях. Уровень воды снизился на четыре сантиметра.



Поиски идут на трёх плавсредствах. На месте происшествия задействованы 38 человек: спасатели, представители следственного комитета, полиции и администрации города Ивделя. Также в поисках принимают участие местные жители и волонтёры.



Напомним, пять человек — лодочник, женщина и ее трое детей вышли на лодке по реке из посёлка Вижай, но в назначенное время в финальной точке маршрута — поселке Ушма, не появились. Затем в 17 километрах от посёлка Ушма была обнаружена лодка. Позже спасатели нашли тела женщины и двух детей.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»