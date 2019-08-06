На Пермском тракте в сентябре начнут работать новые камеры

14:52 | 7.08.2019

Фото: URA.RU

На Пермском тракте в сентябре начнёт работать новый комплекс фото- и видеофиксации. Об этом сообщает заместитель начальника Уралуправтодора Алексей Комольцев.



Камеры установят на 323-м километре автодороги – за дорожной развязкой, ведущей в сторону Первоуральска. Под контролем останется движение в обоих направлениях.



По словам Алексея Комольцева, установка комплекса фото- и видеофиксации позволит повысить безопасность на дороге. Также камеры дисциплинируют автолюбителей.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»