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10:40 | 7.08.2019

Фото: : «Яндекс.Панорамы»

Из-за ремонта моста в Екатеринбурге закроют проезд по Селькоровской

В Екатеринбурге на Вторчермете начнётся ремонт железнодорожного моста в районе улиц Селькоровской — Окружной. Из-за работ проезд по Селькоровской под мостом закроют.

Ограничения будут действовать 9, 10, 16, 17, 23 и 24 августа с 20:00 до 8:00, а также 11, 18 и 25 августа — с 20:00 до 6:00.

Напомним, кроме того, несколько участков дорог закроют в Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей и канализаций.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

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