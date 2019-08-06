На Урале с рельсов сошли пять вогонов грузового поезда

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Накануне вечером на перегоне Ильмовка – Ревда с рельсов сошли пять вагонов-цистерн для перевозки сжиженного газа, входящих в состав грузового поезда. Из-за аварии повредилась контактная сеть и нарушился габарит соседнего пути.Пассажирские составы отправлялись в обход через станцию Кузино, из-за чего поезд № 234 из Адлера приехал в Екатеринбург с опозданием на 1 час и 21 минуту.Как сообщили на Свердловской железной дороге, в результате аварии никто из людей не пострадал, угрозы для экологической безопасности нет, утечки углеводородов не произошло.