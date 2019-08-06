Новости дня
01:00 | 7.08.2019
Свердловские депутаты решили поддержать жителей поселка, выступивших против строительства полигона около населенного пункта
Организаторы народного схода обращались в Администрацию Сысертского городского округа с уведомлением о проведении митинга, но чиновники отказали им, сославшись, что сроки подачи документа истекли – до мероприятия осталось 4 дня, тогда как согласно законодательству уведомлять необходимо за 15 дней. Не исключено, что сход пройдет в формате встречи с депутатами.
По мнению одного из активистов, члена инициативной группы Константина Гребенева, в случае строительства полигона и мусоросортировочного завода, в зону поражения попадут близлежащие территории, скважины, питающие питьевой водой населенные пункты (в случае загрязнения подземных источников вода будет не пригодна даже для полива садово-огородных культур). Он указывает, что участок застройки расположен на торфянике, который является водосбросом реки Арамилка, которая протекает через Большое и Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Арамиль и втекает в реку Исеть. Константин Гребенев считает, что рыбалка и купание в водоемах будут невозможны ввиду загрязнения.
«Между необходимостью строить мусороперерабатывающие производства и мнением жителей по месту строительства нужно искать консенсус. Выбор площадки должен проходить публично, абсолютно прозрачно. Тема острая, никто не хочет иметь такое предприятие у себя под боком. Но каждый должен понимать: вынося мусор из собственной квартиры, он тем самым увеличивает экологическую нагрузку на территорию. Этот мусор нужно переработать», – высказался по данной ситуации Вячеслав Вегнер, отметив, что собрано уже около 4500 подписей против строительства полигона.
Большое Седельниково считается частью уральской «Рублевки». Здесь находится дача владельцев ТРЦ «Алатырь» и ТЦ «Лимеранс», бывшего начальника кадров свердловского ГУ МВД Виктора Бердникова, и ряда главврачей больниц областного значения.
Напомним, что в Уральском межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта по факту выбора земельного участка отмечают, что в случае строительства полигона объект будет находиться в пределах устанавливаемой в настоящее время 6-ой подзоны приаэродромной территории аэропорта «Кольцово», в пределах которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.
Владельцем земельного участка является бизнесмен Богдан Новорок – бывший компаньон депутата Ильи Гаффнера (согласно базе данных ФНС, они до сих пор числятся соучредителями ООО «КЭТ»).
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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01:00 | 7.08.2019
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