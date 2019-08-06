Свердловские депутаты решили поддержать жителей поселка, выступивших против строительства полигона около населенного пункта

01:00 | 7.08.2019

Депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских и его коллега из Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер примут участие 10 августа в народном сходе жителей села Большое Седельниково под Екатеринбургом, которые намерены выразить свой протест против строительства рядом с населенным пунктом мусоросортировочного комплекса и полигона. Ожидается, что участие в мероприятии примет до 1500 человек, в том числе из ближайших населенных пунктов: деревни Малое Седельниково, поселка Сысерть, Шабровский, Горный Щит, сел Бородулино и Патруши.



Организаторы народного схода обращались в Администрацию Сысертского городского округа с уведомлением о проведении митинга, но чиновники отказали им, сославшись, что сроки подачи документа истекли – до мероприятия осталось 4 дня, тогда как согласно законодательству уведомлять необходимо за 15 дней. Не исключено, что сход пройдет в формате встречи с депутатами.



По мнению одного из активистов, члена инициативной группы Константина Гребенева, в случае строительства полигона и мусоросортировочного завода, в зону поражения попадут близлежащие территории, скважины, питающие питьевой водой населенные пункты (в случае загрязнения подземных источников вода будет не пригодна даже для полива садово-огородных культур). Он указывает, что участок застройки расположен на торфянике, который является водосбросом реки Арамилка, которая протекает через Большое и Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Арамиль и втекает в реку Исеть. Константин Гребенев считает, что рыбалка и купание в водоемах будут невозможны ввиду загрязнения.



«Между необходимостью строить мусороперерабатывающие производства и мнением жителей по месту строительства нужно искать консенсус. Выбор площадки должен проходить публично, абсолютно прозрачно. Тема острая, никто не хочет иметь такое предприятие у себя под боком. Но каждый должен понимать: вынося мусор из собственной квартиры, он тем самым увеличивает экологическую нагрузку на территорию. Этот мусор нужно переработать», – высказался по данной ситуации Вячеслав Вегнер, отметив, что собрано уже около 4500 подписей против строительства полигона.



Большое Седельниково считается частью уральской «Рублевки». Здесь находится дача владельцев ТРЦ «Алатырь» и ТЦ «Лимеранс», бывшего начальника кадров свердловского ГУ МВД Виктора Бердникова, и ряда главврачей больниц областного значения.



Напомним, что в Уральском межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта по факту выбора земельного участка отмечают, что в случае строительства полигона объект будет находиться в пределах устанавливаемой в настоящее время 6-ой подзоны приаэродромной территории аэропорта «Кольцово», в пределах которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.



Владельцем земельного участка является бизнесмен Богдан Новорок – бывший компаньон депутата Ильи Гаффнера (согласно базе данных ФНС, они до сих пор числятся соучредителями ООО «КЭТ»).

Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»