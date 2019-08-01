Суд вынес приговор екатеринбуржцам, убившим бывшего водолаза МЧС

20:54 | 6.08.2019

Фото: страница ВКонтакте Павла Чеботаева

В Екатеринбурге вынесли приговор уральцам, забившим бывшего водолаза МЧС Павла Чеботаева до смерти.



Орджоникидзевский райсуд назначил Раилю Шитову 14 лет лишения свободы в колонии особого режима, а Александру Питимирову 12 лет в колонии строгого режима. Кроме того, преступникам придётся выплатить отцу погибшего по 500 тысяч рублей, а также компенсировать затраты на погребение.



Павла Чеботаева убили в октябре 2018 года в автосервисе. Злоумышленники напали на него на улице по ошибке: они решили, что мужчина был одним из обидчиков, с которыми у них накануне произошел конфликт. Далее они увезли мужчину в автосервис, где он и был убит, после чего его тело вывезли к карьеру и утопили.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»