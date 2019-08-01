Глава Екатеринбурга объявил конкурс дизайн-проектов стел на въезде в уральскую столицу

19:51 | 6.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении конкурса на разработку дизайн-проекта стел на въездах в город. Победителя выберут 15 ноября.



В документе сказано, что в дизайне должна присутствовать пространственная скульптурная композиция, которая отражает культурно-исторические особенности уральской столицы. По мнению главного архитектора Администрации Андрея Молокова, появление новых монументов сможет укрепить позитивный имидж города. Проект планируется реализовать к 300-летию Екатеринбурга.



Стелы установят на территориях, прилегающих к Кольцовскому, Серовскому трактам и дублеру Сибирского. Кроме того, планируется реконструировать стелы на Новомосковском и Челябинском трактах.



Отметим, что приём заявок на участие в конкурсе откроется 9 августа.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»