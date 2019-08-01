В Екатеринбурге наградили лучших спортсменов

18:38 | 6.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице выбрали восемь лауреатов премии «Лучший спортсмен города Екатеринбурга». Как рассказали в Администрации города, их наградят дипломами и денежными призами в размере 100 тысяч рублей.



Лауреатов выбирала конкурсная комиссия во главе с двукратным Олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира по биатлону Сергеем Чепиковым.



Так, среди «взрослых» спортсменов награды получат Анастасия Татарева (художественная гимнастика - чемпионат мира), Давид Белявский (спортивная гимнастика - чемпионат Европы, II Европейские игры), Антон Мамаев (сноуборд, Всемирная зимняя Универсиада), Полина Билалова (спорт глухих, плавание - чемпионат Европы). А из числа «юниоров» и «молодежи» - Ален Мирзоян (спортивная борьба - первенство мира и первенство Европы, юниоры до 24 лет), Иван Долгих (дзюдо - первенство Европы, юниоры до 23 лет), Мария Голубева (легкая атлетика - первенство России, юниоры юниорки до 20 лет), Евгений Пашкин (спортивная гимнастика - первенство России, юниоры 14-17 лет), Егор Мезрин (сноуборд, первенство России, юниоры 13-17 лет).



Свои награды спортсмены получат 8 августа на торжественном приёме, посвящённом празднованию Дня физкультурника.



Следует отметить, что премию «Лучший спортсмен города Екатеринбурга» учредили в 2014 году. Лауреатами традиционно становятся спортсмены, показавшие высокие результаты в спорте высших достижений.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»