В Нижнем Тагиле двое пенсионеров стали жертвами мошенников

18:20 | 6.08.2019

Фото: pixabay.com

Двое пожилых жителей Нижнего Тагила стали жертвами мошенников. Как рассказали в местной полиции, злоумышленники пользуются доверчивостью пенсионеров и обманом проникают в их дома.



В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что одним из пострадавших стал 92-летний пенсионер. К нему в дом под видом медработницы проникла мошенница. Она сказала пенсионеру, что ему необходимо срочно сдать анализы. Внезапно ей понадобилось пойти в банк, но денег для размена у девушки не было, поэтому она попросила помощи у пенсионера. Позже тагильчанин выяснил, что злоумышленница не разменяла свои, а подменила его деньги на билеты банка приколов. Ущерб составил 70 тысяч рублей.



Подобный случай произошел со свердловчанкой 1933 года рождения. К ней в дом мошенник пробрался под видом полицейского. Пенсионерке он показывал фотографию какого-то мужчины, который якобы находится в розыске. А когда злоумышленник попросил свердловчанку сходить за паспортом для заполнения документов, забрал 19 тысяч рублей и скрылся.



В связи со случаями мошенничества полицейские напоминают жителям Нижнего Тагила, что у незнакомых людей в подобных случаях обязательно нужно спрашивать документы и номер телефона, чтобы узнать, действительно ли сотрудника полиции или медработника направляли к вам.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»