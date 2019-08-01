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18:20 | 6.08.2019
Фото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле двое пенсионеров стали жертвами мошенников
В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что одним из пострадавших стал 92-летний пенсионер. К нему в дом под видом медработницы проникла мошенница. Она сказала пенсионеру, что ему необходимо срочно сдать анализы. Внезапно ей понадобилось пойти в банк, но денег для размена у девушки не было, поэтому она попросила помощи у пенсионера. Позже тагильчанин выяснил, что злоумышленница не разменяла свои, а подменила его деньги на билеты банка приколов. Ущерб составил 70 тысяч рублей.
Подобный случай произошел со свердловчанкой 1933 года рождения. К ней в дом мошенник пробрался под видом полицейского. Пенсионерке он показывал фотографию какого-то мужчины, который якобы находится в розыске. А когда злоумышленник попросил свердловчанку сходить за паспортом для заполнения документов, забрал 19 тысяч рублей и скрылся.
В связи со случаями мошенничества полицейские напоминают жителям Нижнего Тагила, что у незнакомых людей в подобных случаях обязательно нужно спрашивать документы и номер телефона, чтобы узнать, действительно ли сотрудника полиции или медработника направляли к вам.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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