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18:08 | 6.08.2019
В поселке Буланаш благодаря прокуратуре и депутату Госдумы решили вопрос с подтоплением населенного пункта
Как сообщает газета «Егоршинские вести», в данный момент на шахтном водоотливе демонтирован китайский насос, вместо него установлены два насоса отечественного производства. Теперь там работают пять насосов мощностью откачки 250 кубометров в час. Предстоит закупить еще четыре насоса. Также выделены средства на оплату электроэнергии.
Напомним, что в результате необеспечения надлежащей откачки подземных вод из ствола ликвидированной шахты «Егоршинская» в необходимом объёме в мае 2019 года произошло подтопление подземными водами коллективных садов и местного кладбища. Кроме того, оказались подтопленными фундаменты очистных сооружений поселка, обеспечивающие функционирование системы канализации.
24 июня в Буланаше состоялся митинг с требованием к чиновникам срочно принять меры против затопления населенного пункта. На акцию протеста пришло пятьсот человек. На мероприятии выступил и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, благодаря которому удалось привлечь внимание к проблеме со стороны надзорного ведомства и регионального правительства.
«Пока не обратили внимание СМИ, пока мы не пошли на своей шкуре все это проверить, надев шахтерские сапоги, и после этого только нам удалось чиновникам показать – смотрите, все, что в ваших бумажках написано – неправда, оно не соответствует действительности, вы живете в другой реальности. И, слава Богу, наконец, нас услышали», – заявлял ранее Дмитрий Ионин.
Тогда же Буланаш посетил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
© «Вечерние Ведомости»
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