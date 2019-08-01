Новости дня
17:55 | 6.08.2019
Фото: екатеринбург.рф
В Екатеринбурге в воскресенье перекроют дороги в центре и на ВИЗе
Движение будет закрыто:
с 07:00 до 11:00:
- по проспекту Ленина от улицы Московской до площади Кирова,
- по площади Кирова от проспекта Ленина до улицы Мира,
- по улице Мира от улицы Малышева до улицы Первомайской,
- по улице Толмачева от проспекта Ленина до улицы Царской,
- по улице Царской от улицы Толмачева до улицы Николая Никонова,
- по улице 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина,
- по улице Бориса Ельцина от улицы 8 Марта до Октябрьской площади,
- Площадь 1905 года;
А с 07:00 до 14:00:
- по улице Пирогова от улицы Крауля до улицы Татищева,
- по улице Татищева от улицы Пирогова до улицы Репина,
- по проспекту Ленина от улицы Репина до улицы Московской,
- по улице Репина от проспекта Ленина до улицы Металлургов,
- по четной стороне улицы Металлургов от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург.
Помимо этого, на тех же участках дорог с 06:00 до 13:00 будет запрещена стоянка любого автотранспорта. Также будут закрыты въезды и выезды из дворов по маршруту прохождения марафона. Информация об этом размещена во всех прилегающих дворах.
Напомним, что участники Пятого международного легкоатлетического марафона «Европа-Азия» впервые будут стартовать от «Екатеринбург-Арены», далее пробегут по улицам города к главной точке марафона – обелиску «Европа – Азия», а финишируют непосредственно в чаше стадиона. В остальном дистанция полностью повторит маршрут прошлогоднего забега.
Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»
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