В Екатеринбурге на месте снесенного кинотеатра «Темп» построят жилой комплекс

14:20 | 6.08.2019

Фото: yandex.ru/images

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский разрешил готовить проект планировки земельного участка на месте снесенного кинотеатра «Темп». Разрешение на подготовку проектов на территории получило АО «Жилой комплекс „Есенин“». Данное постановление действует три года с момента подписания.



Здание кинотеатра по адресу 22 Партсъезда, 10 сломали в марте прошлого года для строительства высотного жилого комплекса. Это вызвало широкий общественный резонанс. В управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области поясняли, что снос прошел незаконно, так как не было установлено, является ли «Темп», построенный в начале прошлого века, памятником архитектуры. Однако заброшенный кинотеатр уже был продан застройщику АО «ЖК „Есенин“» за 27 млн рублей, то есть принципиальное решение о сносе уже было принято.



Напомним, что с 1931 по 1968 год «Темп» считался лучшим кинотеатром Свердловска. В 1993 году кинотеатр закрыли и использовали под складские помещения. В июле 2011 года здание подожгли, зал выгорел полностью, холл – частично. После этого было принято решение, что восстанавливать здание нецелесообразно.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»