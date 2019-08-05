Электропоезд «Ласточка» начнет курсировать между Екатеринбургом и Серовом уже в это воскресенье

13:12 | 6.08.2019

Фото: eburg.mk.ru

С 11 августа по маршруту Екатеринбург – Серов и обратно начнет курсировать новый рейс электропоезда «Ласточка».



В пресс-службе СвЖД сообщили, что «Ласточки» с сообщением Екатеринбург-Серов будут ходить два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Отправление из уральской столицы назначено на 17:25, а прибытие в Серов – на 23:05. В обратную сторону электропоезд будет ходить по субботам и понедельникам. Отправление из Серова будет в 3:15, а прибытие в Екатеринбург – в 9:25.



Электропоезд будет совершать остановки на станциях ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье, Баранчинская, Кушва, Гороблагодатская, Выя, Верхняя, Смычка, Ляля и Лобва. Стоимость проезда в одну сторону составит 528 рублей, а для школьников и студентов – 264 рубля. Продажа билетов начинается за десять суток во всех пригородных кассах, терминалах самообслуживания АО «СПК», на сайте компании и через мобильное приложение «Пригород».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»