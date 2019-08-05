Росприроднадзор выявил нарушения в деятельности завода по производству гранита в Полевском

12:48 | 6.08.2019

Департамент Росприроднадзора по Свердловской области провел плановую выездную проверку соблюдения требований законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды в отношении АО «Компания «Пиастрелла» (завод по производству высококачественного керамического гранита в Полевском).



Как сообщает пресс-служба Департамента, в ходе проведения проверки выявлено 3 нарушения требований природоохранного законодательства РФ: в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами и платы за негативное воздействие на окружающую среду.



По результатам проверки выдано одно предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.



По факту выявленных правонарушений планируется возбуждение административных дел в отношении юридического и должностных лиц АО «Компания «Пиастрелла».

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