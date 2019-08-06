Новости дня
12:28 | 6.08.2019
Фото: znak.com
В екатеринбургском микрорайоне Академический запустят систему распознавания лиц
Гендиректор рассказал, что на промышленной выставке «Иннопром» НПО автоматика и УК «Академический» подписали соглашение о внедрении в микрорайоне системы с функцией распознавания лиц и идентификацией транспортных средств. Он отметил, что искусственный интеллект сможет анализировать поведение местных жителей и сигнализировать о различных отклонениях в службу безопасности района. Планируется, что такая система поможет предотвратить возможные нарушения.
По словам Андрея Мисюра, искусственный интеллект будет анализировать данные 3,5 тысяч камер, установленных в Академическом.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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