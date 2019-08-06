В екатеринбургском микрорайоне Академический запустят систему распознавания лиц

12:28 | 6.08.2019

Фото: znak.com

Пилотный проект внедрения системы с функцией распознавания лиц планируют запустить через три месяца в екатеринбургском микрорайоне Академический. Об этом сегодня, 6 августа, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» сообщил генеральный директор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра.



Гендиректор рассказал, что на промышленной выставке «Иннопром» НПО автоматика и УК «Академический» подписали соглашение о внедрении в микрорайоне системы с функцией распознавания лиц и идентификацией транспортных средств. Он отметил, что искусственный интеллект сможет анализировать поведение местных жителей и сигнализировать о различных отклонениях в службу безопасности района. Планируется, что такая система поможет предотвратить возможные нарушения.



По словам Андрея Мисюра, искусственный интеллект будет анализировать данные 3,5 тысяч камер, установленных в Академическом.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»