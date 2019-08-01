На строительство футбольной академии в Екатеринбурге потратят полмиллиарда рублей

21:08 | 5.08.2019

Фото:ural2018.ru

496 млн рублей потратят на строительство футбольной академии в уральской столице. Соответствующий документ разместила "Уральская футбольная академия" на портале госзакупок.



Отмечается, что финансы будут выделены из бюджетов РФ и Свердловской области. Академию планируется создать на основе стадиона «Уралмаш» на улице Фестивальной. Подрядчик должен будет построить два тренировочных поля с искусственным покрытием, подогревом газона, автоматической системой орошения, а также гаражом и тремя автобусами. Академия займёт территорию размером около 1,7 тысячи квадратных метров. Следует добавить, что академия также будет включать в себя корпуса, в которых смогут жить и тренироваться 150 футболистов в возрасте от 14 до 18 лет.



Отметим, что аукцион состоится 12 августа. Планируется, что академия будет построена к июлю 2021 года.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»