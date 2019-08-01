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19:52 | 5.08.2019
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
На виновника смертельного ДТП на Малышева в Екатеринбурге завели уголовное дело
По словам официального представителя главка, Валерия Горелых, уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас сотрудники МВД устанавливают подробные детали резонансного ДТП.
Напомним, смертельная авария произошла на пересечении Малышева-Московская. Водитель на Kia Rio на скорости влетел в машины, стоявшие на светофоре. В результате погибли водитель и пассажир, находившиеся в автомобиле такси Uber.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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