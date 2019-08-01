В автомобиль мэра Екатеринбурга в центре города врезался грузовик

19:32 | 5.08.2019

Фото: ekburg.tv

В центре Екатеринбурга автомобиль Главы города Александра Высокинского попал в ДТП. Как сообщили в администрации, никто из пассажиров не пострадал.



Уточняется, что авария произошла на улице Малышева. В служебный автомобиль Toyota Camry врезался грузовик Scania. Мэра, на момент происшествия, в машине не было.



Также отмечается, что повреждения техники были незначительными.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»