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19:22 | 5.08.2019
Фото: vesti.ru
Власти договорились о проведении экспертиз для строительства биатлонного комплекса в Екатеринбурге
Как отметил Бидонько, строительство центра не начнётся, пока не будет всех положительных заключений экспертов. В частности, на территории необходимо провести исследования, которые покажут, есть ли на земле захоронения жертв массовых репрессий.
На сегодняшний день получены данные из Управления архивами Свердловской области, Государственного архива Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, Росреестра, БТИ и других ведомств о том, что сведений о наличии захоронении на территории у них нет. Также, до конца лета на участке будут проведены исследования специалистами Института истории и археологии УрО РАН. В проведении экспертиз будут принимать участие директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменских и доктор исторических наук, председатель Уральского отделения Археологической комиссии Российской Академии наук Алексей Мосин. По словам приглашенных экспертов, историки и общественники не выступают против строительства нового спортивного комплекса, однако настаивают, чтобы на территории были проведены все необходимые экспертизы.
Напомним, новый биатлонный комплекс планируется построить на Московском тракте в районе учебно-спортивной базы «Динамо». На площадке смогут тренироваться как профессионалы, так и любители всех возрастов и уровней подготовки.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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