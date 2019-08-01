На Урале свердловчанин сбил девочку, неожиданно выбежавшую из-за кустов

18:44 | 5.08.2019

Фото: ОМВД России по Режевскому району

В Свердловской области мужчина за рулём «ВАЗ-21043» сбил ребенка. Как рассказали в ОМВД России по Режевскому району, девочка заигралась с подругами во дворе и выскочила из-за кустов, не посмотрев по сторонам.



Следует отметить, что девочка получила незначительные травмы.



В связи с произошедшим, сотрудники полиции напомнили водителям, что во дворах нужно быть предельно внимательными, а родителям о том, что детям необходимо знать правила безопасности во время прогулок.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»