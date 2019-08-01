В Екатеринбурге прошло тестирование отечественного оборудования для очистки стен

18:09 | 5.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В столице Урала испытали новое отечественное оборудование для очистки стен. Как рассказали в городской администрации, в тестировании уникальной техники принимали участие заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов и председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.



Испытание оборудования проходило в рамках подготовки к празднованию 296-летия уральской столицы. Российский аппарат, работающий на сухом льду, позволяет убрать с поверхностей практически все загрязнения. С его помощью можно легко удалить обычную грязь, жир, бензин, смолу, асбест, сажу, и другие загрязнения. Отмечается также, что при очищении стен новым оборудованием, очищаемая поверхность практически не повреждается: лед, при столкновении испаряется, не нанося царапин.



Как отметили Алексей Бубнов и Тамара Благодаткова, новое оборудование могло бы пригодиться городу, однако его стоимость на сегодняшний день очень высока.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»