Пятые сутки продолжается поиск мужчины и ребёнка на севере Свердловской области

13:31 | 5.08.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Пятые сутки продолжается поисково-спасательная операция на севере Свердловской области. Пока поиск мужчины и маленького ребёнка из перевернувшейся 31 июля на реке Лозьве лодки результатов не дал. Спасатели продолжают обследовать акваторию реки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Сегодня в поисках будут задействованы 14 единиц техники и 48 человек, в их числе: спасатели МЧС, представители следственного комитета, полиции, администрации города Ивделя, а также волонтёры и местные жители.



В планах поисковых групп обследование реки от посёлка Вижай до посёлка Шипичного.



Отметим, что уровень воды в реке начал снижаться, за сутки зафиксировано снижение на 19 см, что, пусть и незначительно, облегчит работу поисковикам.



Сегодня же спасатели окажут помощь в организации похорон трех найденных ранее пассажиров перевернувшейся лодки – женщины и двух её детей.

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