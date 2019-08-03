Генконсул США покидает свой пост в Екатеринбурге

12:57 | 5.08.2019

Фото: eanews.ru

Работа генконсула США в Екатеринбурге Пола Картера закончена. Он покидает уральскую столицу. Об этом сообщили в пресс-службе американского генконсульства в Екатеринбурге.



Пол Картер прибыл в столицу Урала два года назад, летом 2017. На праздновании Дня города он впервые появился на публике. До этого дипломат работал в Коломбо, Афинах и Варшаве. Имя преемника Картера пока что не назвали.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»