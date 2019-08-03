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12:24 | 5.08.2019

Фото: Накануне.RU

«Был вооружен предметом, похожим на пистолет»: в Екатеринбурге на отделение «Почты России» совершен налет

В Екатеринбурге сегодня, 5 августа, трое в масках совершили вооруженный налет на отделение «Почты России». Сотрудники полиции ищут злоумышленников. Об этом информирует Накануне.RU.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в 09:13 в дежурную часть полиции Екатеринбурга поступил сигнал о преступлении. По его словам, само нападение было совершенного немного раньше. По предварительным данным, с заднего входа в служебное помещение ворвались злоумышленники в масках и закрыли двери.

«Один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет, после чего любители чужих денег потребовали у работников отделения имеющуюся наличность. Когда работница отказала, а у нее реально крупных сумм не было, то бандиты причинили ей травму. Женщину доставили в больницу», – комментирует Валерий Горелых.

Начальник пресс-службы отмечает, что многое забрать налетчикам не удалось, а похищенные средства предназначались для внутреннего оборота. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции №12 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории совершено преступление. По итогам установления точных обстоятельств органы внутренних дел примут процессуально решение о возбуждении уголовного дела. Валерий Горелых добавил, что раскрытие преступления взято под контроль руководством УМВД по Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

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