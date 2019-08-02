Вышел с садового участка и пропал: в Верхней Пышме разыскивают дедушку

20:25 | 4.08.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Верхней Пышме пропал 75-летний Кослихин Юрий Александрович. 3 августа дедушка ушёл с садового участка и не вернулся. Теперь его местонахождение неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи.



Приметы: рост 162, худощавое телосложение, светло-голубее глаза, седые волосы. Особые приметы: на одном пальце отсутствует ноготь. В день исчезновения дедушка был одет в зелёную фуражку, чёрно-красную куртку, синюю клетчатую рубашку, джинсы, очки и сланцы.



Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил сбор на поиски. Если вы видели Юрия Александровича, владеете информацией о его местонахождении или хотите принять участие в поиске – сообщите об этом инфоргу Анастасии по номеру телефона 89824578964.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»