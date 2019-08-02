В Каменске-Уральском загорелась квартира в жилом доме

15:54 | 4.08.2019

Сегодня, 4 августа, в Каменске-Уральском на улице Ломоносова загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме. Огонь повредил домашнее имущество.



Из здания спасатели эвакуировали десять человек, в числе которых оказалось три ребёнка. На месте происшествия работали три единицы техники и десять человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пожар удалось потушить в течение пяти минут. В результате возгорания никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»