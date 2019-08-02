Поиски пропавших на реке Лозьва в Свердловской области продолжаются. Результатов нет

13:20 | 4.08.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области на реке Лозьва продолжаются поиски двух пассажиров перевернувшейся лодки. Мужчина и ребёнок по-прежнему не найдены.



За минувшие сутки спасатели и волонтёры смогли обследовать 35 километров реки от посёлка Вижай в сторону Бурмантово. На месте происшествия задействованы четыре плавсредства. Уровень воды увеличился ещё на три сантиметра (всего за время поисков вода прибыла на 41 сантиметр).



Напомним, пять человек — лодочник, женщина и ее трое детей вышли на лодке по реке из посёлка Вижай, но в назначенное время в финальной точке маршрута — поселке Ушма, не появились. Затем в 17 километрах от посёлка Ушма была обнаружена лодка. Позже спасатели нашли тела женщины и двух детей.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»