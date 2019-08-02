На Урале насмерть сбили мужчину

09:34 | 4.08.2019

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вчера поздним вечером, в 22:30, на Урале по дороге на Ново-Свердловскую ТЭЦ Mitsubishi насмерть сбила пешехода. ДТП произошло на седьмом километре.



По словам 52-летнего водителя, мужчина шёл по тёмной дороге без светоотражающих элементов на одежде. По предварительной версии, он был пьян. Водитель не увидел мужчину, из-за чего и произошло столкновение.



От полученных травм 38-летний пешеход скончался до приезда врачей. Из-за аварии движение на некоторое время перекрывали – на месте происшествия работала полиция.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»