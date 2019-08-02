И на последних минутах победа ушла: «Урал» вничью сыграл с «Ростовом»

18:44 | 3.08.2019

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 3 августа, на «Екатеринбург-Арене» футбольный клуб «Урал» встретил команду «Ростов». Счёт матча 2:2.



Авторами забитых мячей в составе хозяев поля стали Андрей Панюков (14’) и Владимир Ильин (81’). Среди ростовчан отличились Эльдор Шомуродов (67’) и Бьорн Сигурдарсон (85’). Команды создавали, казалось бы, удачные моменты, однако на табло к концу матча всё же осталась ничья.



Лучшим игроком встречи признали полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви.



Напомним, следующий матч свердловчане сыграют в воскресенье, 11 августа, с командой «Локомотив».

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»