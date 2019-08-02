«Каждый имеет право быть избранным»: в Екатеринбурге начался пикет в поддержку кандидатов в Мосгордуму

В центре Екатеринбурга начался пикет в поддержку кандидатов в Мосгордуму. К зданию администрации города вышел свердловский коммунист, член КПРФ и координатор «Левого фронта» по Екатеринбургу Денис Шумихин с плакатом «Каждый имеет право быть избранным! Элла, допускай или в отставку».«Административные методы, которыми снимают независимых кандидатов с выборов (то есть через авторитарный режим) — это никак не допустимо в правовом обществе, поэтому важно выйти и поддержать независимых аппозиционных кандидатов, чтобы они приняли участие в выборах в Мосгордуму. Я как коммунист, даже несмотря на то, что там кандидаты являются либеральными оппозиционерами, действую по принципу “враг моего врага”»,- сообщил «Вечерним ведомостям» Шумихин.Напомним, на сегодня, 3 августа, в Москве запланирована несогласованная акция с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Предыдущая акция состоялась 27 июля. На ней было задержано более тысячи человек.