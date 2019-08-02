Новости дня
13:47 | 3.08.2019
Фото: Наталья Чернохатова
В Реже за уклонение от административного надзора перед судом предстанет мужчина
Мужчина вышел из исправительной колонии ГУФСИН России по ЯНАО 23 августа 2018 года. На протяжении последующих восьми лет после освобождения он ежемесячно должен был являться на регистрацию в ОВД по месту жительства. Также в отношении него был установлен запрет на выезд за пределы Свердловской области и пребывание вне места жительства в период времени с 22:00 до 06:00 часов.
Однако освобождённый после колонии решил избежать надзора, не вернулся домой и не явился на учёт. 24 апреля 2019 года его задержали в Екатеринбурге.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений»). Мужчине грозит до года лишения свободы.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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