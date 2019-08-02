Сутки ждали, но мама не появилась: в Екатеринбурге девушка приютила двоих бельчат

В Екатеринбурге девушка приютила двоих бельчат после того, как гнездо с ними упало с дерева. Маму зверьков ждали сутки, однако она так и не появилась.Изначально в гнезде находилось четыре малыша, но одного задавила собака, а второго забрала к себе другая женщина. Бельчатам около 40 дней. У них только распушились хвосты и начали появляться кисточки на ушах.Свердловчанка кормит зверьков заменителем кошачьего молока и дроблёными орехами. Большую часть времени малыши спят. Кушать они пытаются самостоятельно – берут шприц с молоком и садятся на задние лапки.Сейчас девушка ищет хорошие условия для дальнейшей жизни бельчат.