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10:08 | 3.08.2019

Фото: ФК «Урал»

Сегодня в Екатеринбурге встретятся футбольные команды «Урал» и «Ростов»

Сегодня, 3 августа, футбольный клуб «Урал» на домашнем поле «Екатеринбург-Арены» примет команду «Ростов». Матч начнётся в 16:00.

С 14:30 на территории стадиона начнут работать аттракционы для детей и взрослых: настольный футбол, футбольный дартс, бильярд-бол, футбольный баскетбол, метание топоров, а также откроется зона бокса. Кроме того, каждый желающий сможет поиграть в теннисбол.

Сегодня в Екатеринбурге встретятся футбольные команды «Урал» и «Ростов»


Купить билеты на матч можно онлайн, в фирменном магазине «Урал» (ТРЦ «Гринвич») и в кассе стадиона.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

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