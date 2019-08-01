Новости дня
18:57 | 2.08.2019
В Екатеринбурге на базе детского сада открылась ресурсная комната для детей с инвалидностью
Ресурсная комната – специально оборудованное пространство, созданное для поддержки и сопровождения детей с инвалидностью в инклюзивном учебном заведении. Здесь можно проводить индивидуальные занятия с психологами и логопедами, групповые занятия, направленные на включение ребенка с ОВЗ в коллектив, а также использовать ресурсную комнату для сенсорной разгрузки, восстановления сил.
С сентября 2019 года детский сад №13, где и открылась ресурсная комната, будет являться инклюзивным – его воспитанниками станут в том числе дети с расстройствами аутического спектра. С учетом их особых потребностей новое пространство просто необходимо. Оборудование поставлено в рамках федерального проекта «На урок – вместе». Региональным оператором проекта в Екатеринбурге является Ассоциация "Особые люди", его реализация осуществляется при поддержке Департамента образования города. Партнерами проекта являются 8 городских школ, а с 2019 года к ним присоединились 2 детских сада.
Это первая ресурсная комната в дошкольном образовательном учреждении, открывшаяся в Екатеринбурге.
© «Вечерние Ведомости»
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