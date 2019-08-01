Свердловчанин получил счёт за коммуналку в размере 127 тысяч рублей

В Екатеринбурге владелец одной из квартир на улице Бебеля, 146 получил квитанцию за коммунальные услуги на 127 тысяч рублей. Оказалось, что в помещении живут квартиранты. К ним пришли люди из ТСЖ и в ходе проверки обнаружили в счётчике магнит.«У него было два начисления — во-первых, за то, что там проживают пять квартирантов. Во-вторых, у них на счетчике нашли магниты. Мы выписали акт, отправили его собственнику, приглашали его, чтобы решить этот вопрос, но он так и не пришел. Это все длится уже третий месяц. Начисление в таких случаях происходит по следующей формуле: если проверка счетчиков не проводилась три месяца и более, количество проживающих умножается на норму потребления воды, и все это умножается на 10. Это мы и сделали, поэтому получилась такая сумма»,-- рассказали в ТСЖ.Владелец квартиры рассказал, что в среднем за воду они платили 600 рублей. По его мнению, никаких магнитов на счётчике нет. Теперь он планирует подавать жалобу в прокуратуру с требованием провести проверку.