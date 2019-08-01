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18:57 | 2.08.2019
Фото: regurs24.ru
Свердловчанин получил счёт за коммуналку в размере 127 тысяч рублей
«У него было два начисления — во-первых, за то, что там проживают пять квартирантов. Во-вторых, у них на счетчике нашли магниты. Мы выписали акт, отправили его собственнику, приглашали его, чтобы решить этот вопрос, но он так и не пришел. Это все длится уже третий месяц. Начисление в таких случаях происходит по следующей формуле: если проверка счетчиков не проводилась три месяца и более, количество проживающих умножается на норму потребления воды, и все это умножается на 10. Это мы и сделали, поэтому получилась такая сумма»,-- рассказали в ТСЖ.
Владелец квартиры рассказал, что в среднем за воду они платили 600 рублей. По его мнению, никаких магнитов на счётчике нет. Теперь он планирует подавать жалобу в прокуратуру с требованием провести проверку.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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