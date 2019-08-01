Новости дня
16:52 | 2.08.2019
Фото: ХК "Автомобилист"
В Екатеринбурге игроки «Автомобилиста» и БК УГМК соберут новые группы поддержки
Принять участие смогут девушки старше 18 лет и ростом от 166 см. В рамках кастинга они за 24 секунды расскажут о себе, а также на месте выучат танцевальную связку и продемонстрируют её членам жури.
Кастинг начнётся в 15:00 в студии PROТАНЦЫ (улица Белинского, 108, ЖК «Огни Екатеринбурга»).
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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