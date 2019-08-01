В Екатеринбурге игроки «Автомобилиста» и БК УГМК соберут новые группы поддержки

16:52 | 2.08.2019

Фото: ХК "Автомобилист"

В понедельник, 5 августа, в Екатеринбурге игроки ХК «Автомобилист» и БК УГМК проведут кастинг в хоккейную группу поддержки IseDrivers и баскетбольную группу поддержки Funny Foxes. В состав жюри также войдут хореограф и представители СМИ.



Принять участие смогут девушки старше 18 лет и ростом от 166 см. В рамках кастинга они за 24 секунды расскажут о себе, а также на месте выучат танцевальную связку и продемонстрируют её членам жури.



Кастинг начнётся в 15:00 в студии PROТАНЦЫ (улица Белинского, 108, ЖК «Огни Екатеринбурга»).

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»