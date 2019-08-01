«Подобные случаи единичны»: уральские врачи спасли новорожденного с пороком сердца

12:48 | 2.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В Свердловской областной клинической больнице №1 врачи спасли малыша с критическим пороком сердца, прооперировав его всего через 12 часов после рождения.



Жизнь новорожденного спасена благодаря слаженной работе специалистов перинатального центра клинической больницы и отделения детской кардиохирургии СОКБ №1.



Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Марк Пруткин рассказал, что сразу после рождения ребенок поступил в его отделение. У него диагностировали опасный врожденный порок сердца – тотальный аномальный дренаж легочных вен. Как только ребенок с такой патологией начинает дышать и запускается легочный круг кровообращения, кровь не может оттекать от легких. И если в течение первых часов жизни малышу не провести операцию, произойдёт отек легких, который приведет к гибели.



Заведующий отделением детской кардиохирургии СОКБ №1 Константин Казанцев сообщил, что врачам удалось спасти ребенка лишь благодаря тому, что малыш попал на операционный стол в первые часы жизни. «Даже в самых лучших клиниках мира специалистам нужно очень постараться, чтобы все прошло так слаженно. Подобные случаи единичны», – отмечает Константин.



Спустя несколько суток после операции новорожденного перевели в реанимацию. Там он провел несколько недель, а потом еще какое-то время находился в отделении кардиологии Детской городской больницы №11. Сейчас ребенок уже дома.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»