Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


Главная

11:38 | 2.08.2019

Стали известны подробности обнаружения подпольного цеха по производству алкоголя в Екатеринбурге

В Екатеринбурге бойцы ОМОН совместно с сотрудниками полиции и ФСБ пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции, об этом мы писали вчера.

Сегодня стали известны подробности проведённой силовиками спецоперации. В цехе по производству контрафактного спиртного было задержано 26 работников производства, которые оказались гражданами соседних республик бывшего СССР. Помимо этого силовики изъяли 10 тонн нелегального алкоголя в ёмкостях и более 165 тысяч бутылок с этикетками готовыми к реализации.

По факту незаконного производства алкогольной продукции возбуждено уголовное дело.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:22 | 2.08.2019
Пострадавший в ДТП с автобусом №85 скончался в больнице

13:10 | 2.08.2019
Трем жителям Зауралья грозит пожизненное за жестокое убийство подростка

12:48 | 2.08.2019
«Подобные случаи единичны»: уральские врачи спасли новорожденного с пороком сердца

12:15 | 2.08.2019
Екатеринбургский парк имени Павлика Морозова подвергнется ремонтным работам

11:53 | 2.08.2019
На Шадринском заводе металлоконструкций рабочий упал в емкость с соляной кислотой

11:38 | 2.08.2019
Стали известны подробности обнаружения подпольного цеха по производству алкоголя в Екатеринбурге

11:25 | 2.08.2019
Мошенники от имени первого вице-губернатора Зауралья собирают у предприятий пожертвования

11:18 | 2.08.2019
В уральской столице десантники приземлились с парашютами на улицы города

10:40 | 2.08.2019
В ЦПКиО имени Маяковского в ближайшие выходные пройдет благотворительный забег

10:30 | 2.08.2019
МегаФон ускорил сеть 4G в Екатеринбурге и пригороде

10:25 | 2.08.2019
В Свердловской области следователи направили в суд уголовное дело по краже металлолома школьниками

10:19 | 2.08.2019
В Кольцово изъяли партию нелегальных автозапчастей

09:44 | 2.08.2019
В Екатеринбурге ребенок ударился головой во время резкого торможения автобуса

09:26 | 2.08.2019
В Екатеринбурге жители Химмаша выступают против вырубки деревьев в сквере

01.08.2019

21:03 | 1.08.2019
Из-за ливня в Екатеринбурге затопило набережную Исети

20:40 | 1.08.2019
Екатеринбург вошёл в рейтинг городов с самыми плохими дорогами

20:06 | 1.08.2019
Поиски пропавших в Ивделе мужчины и ребёнка продолжат завтра

19:38 | 1.08.2019
Мэр Екатеринбурга провёл выездной приём жителей Верх-Исетского района

19:20 | 1.08.2019
В День города в Екатеринбурге состоится костюмированный карнавал

18:53 | 1.08.2019
Из-за ремонта труб в Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Шевченко

18:29 | 1.08.2019
В Свердловской области разыскивают без вести пропавшего мужчину

18:06 | 1.08.2019
В Екатеринбурге заложили первый камень для будущей Академии волейбола

17:58 | 1.08.2019
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и УЭБиПК «накрыли» подпольный цех и склад с «паленкой»

17:50 | 1.08.2019
После большого ДТП дорожники поставили необходимые знаки на Челябинском тракте

17:47 | 1.08.2019
Депутат думы Новоуральска Марат Салихов отделался штрафом после возбуждения уголовного дела

17:34 | 1.08.2019
Демидовская больница в Нижнем Тагиле лишилась сразу нескольких хирургов

16:47 | 1.08.2019
В Екатеринбурге полиция задержала лжеминера алкомаркета на Химмаше

16:26 | 1.08.2019
В Алапаевске открылись Центр здоровья и «бережливая» поликлиника

16:23 | 1.08.2019
Объем благотворительной помощи на ремонт соцобъектов в Зауралье достиг 700 млн. Шумков: «Искреннее спасибо всем»

16:03 | 1.08.2019
Прокуратура подала в суд на ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», добиваясь запрета на перевозку куриного помета

15:54 | 1.08.2019
Житель Екатеринбурга оформил на себя юридическое лицо за 15 тысяч рублей. И попал под статью УК

15:35 | 1.08.2019
В Курганской области смертность превышает рождаемость в 1,8 раза

15:32 | 1.08.2019
Нарушения в определении тарифов на вывоз мусора нашли в Свердловской области

15:28 | 1.08.2019
В Кургане в субботу состоится массовый велопробег

15:19 | 1.08.2019
В Алапаевске выросло количество зарегистрированных преступлений, раскрываемость – падает

14:59 | 1.08.2019
В Екатеринбурге из-за велогонки перекроют улицу Свердлова





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 