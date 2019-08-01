Екатеринбург вошёл в рейтинг городов с самыми плохими дорогами

20:40 | 1.08.2019

Фото: dorogirussia.ru

Уральская столица заняла 15-е место из 25 в списке городов России с самыми плохими дорогами.



Опрос проводило агентство Zoom Market. Следует отметить, что 56% горожан при этом сказали, что не имеют собственного автомобиля.



На первом месте списка оказался Челябинск, второе место заняла Махачкала, а третье – Омск. На последних местах рейтинга расположились Казань, Краснодар и Москва.



Директор агентства Андрей Штыров добавил, что россияне считают проблему плохих дорог самой раздражающей.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»