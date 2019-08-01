Мэр Екатеринбурга провёл выездной приём жителей Верх-Исетского района

19:38 | 1.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 1 августа, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провёл выездной приём граждан Верх-Исетского района в здании местной администрации.



В Администрации города Екатеринбурга рассказали, что на приём заранее были записаны более 60 человек. Мэр отвечал горожанам на вопросы о благоустройстве территорий, строительстве и реконструкции школ, а также досуговых учреждений. Высокинский во время приёма рассказал, что власти уже обсуждают строительство пяти школ и нескольких детсадов, а также здания поликлиники.



Стоит отметить, что приём Главы города ранее проводился в здании горадминистрации. Однако, по мнению Александра Высокинского, приёмы в районных администрациях позволят горожанам оперативно доносить информацию до власти, а властям в сжатые сроки решать вопросы жителей. Так, приёмы Главы города уже прошли в Чкаловском, Железнодорожном, Октябрьском и Кировском районах.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»