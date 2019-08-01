Из-за ремонта труб в Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Шевченко

18:53 | 1.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Улица Шевченко в Екатеринбурге со 2 августа по 10 сентября будет закрыта для транспорта из-за ремонта трубопровода.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за перекрытия по Шевченко не будет ходить троллейбус №4. А автотранспорту придётся объезжать участок улицы Шевченко от Луначарского до Бажова по Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной и Уральской.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»