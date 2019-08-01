В Екатеринбурге заложили первый камень для будущей Академии волейбола

18:06 | 1.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице состоялась торжественная церемония закладки первого камня, символизирующего начало строительства Академии волейбола имени заслуженного тренера России Николая Карполя, об этом рассказали в пресс-службе Администрации Екатеринбурга.



В церемонии принимали участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий и сам Николай Карполь. По словам Куйвашева, Академия будет готовить к соревнованиям спортсменов высшей категории. Планируется, что в 2023 году на территории будущей Академии будут проходить этапы волейбольного турнира в рамках Универсиады.



Напомним, волейбольную Академию будут строить в границах улиц Машинистов – Готвальда – Одинарка, она займёт территорию площадью 9 тысяч квадратных метров.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»