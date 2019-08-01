После большого ДТП дорожники поставили необходимые знаки на Челябинском тракте

17:50 | 1.08.2019

Фото: е1.ru

Только после массовой аварии с одним погибшим и тремя пострадавшими дорожники поставили знаки приоритета на выезде на Челябинский тракт. Новые обозначения, которые, собственно, и должны были там находиться, разместили на Димитрова и Революции. Теперь водителям будет понятно, кто должен уступать дорогу.



Напомним, 29 июля Renault врезался в выезжавший с Революции Mitsubishi, а затем лоб в лоб столкнулся с Fiat. Эксперты считают, что ДТП было спровоцированно отсутствием дорожных знаков.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»