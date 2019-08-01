В Екатеринбурге полиция задержала лжеминера алкомаркета на Химмаше

16:47 | 1.08.2019

Фото: 1news.zp.ua

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который сообщил о минировании алкомаркета на Химмаше. Выяснилось, что минирование было ложным: мужчина хотел отомстить своей подруге, которая работала в магазине. Кроме того, стало известно, что мужчина уже трижды попадался на подобных жутких проделках. Все три раза его судили.



В полиции рассказали, что вечером 30 июля позвонил неизвестный и заявил, что магазин на улице Грибоедова, 10 в Чкаловском районе заминирован. Спецслужбы эвакуировали 15 человек, ограничили движение транспорта, осмотрели помещения торговой точки и прилегающую территорию. Опасных предметов и взрывчатых веществ не нашли. Своими противоправными действиями злоумышленник фактически отвлек силы и средства правоохранительных органов и служб города от выполнения текущих задач и нарушил нормальное функционирование объекта торговли.



Лжеминера быстро нашли, поскольку тот уже был судим за подобные выходки: два года назад из-за его звонка эвакуировали людей из одного из торговых центров на Черняховского. Мужчина не работает, выпивает. Свой поступок он обосновал состоянием алкогольного опьянения и конфликтом с женщиной, с которой они сожительствуют. Полиция установила, что она работает в том самом магазине.



За ложное сообщение о минировании его могут оштрафовать на 700 тысяч рублей и лишить свободы на срок до пяти лет.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»