Правительство Свердловской области закупит памятные медали за миллион

13:40 | 1.08.2019

Фото: сайт госзакупок

Правительство Свердловской области закупит десять подарочных наборов, в которых находится по десять памятных медалей. Общая сумма закупки составит 999 тысяч рублей.



В документации, размещённой на сайте госзакупок, указано, что в каждом наборе на сувенирах будут десять достопримечательностей: Невьянская башня, парк «Оленьи ручьи», Храм-на-Крови, Свято-Тихвинский собор, стела «Европа — Азия», Дом Севастьянова, Хозяйка Медной горы по сказам Павла Бажова, «Екатеринбург-Арена», Ельцин Центр и Монастырь святых царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. На обратной стороне медалей сделают рельеф малого герба Свердловской области.



Медали будут изготавливать методом холодной штамповки из меди. Также на изделия нанесут покрытие из золота и серебра толщиной пять микрометров. Вес одной медали — не менее 44 граммов, диаметр — 4,8 сантиметра, толщина — 0,3 сантиметра.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»