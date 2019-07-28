Обнаружены тела женщины и двоих детей, пропавших на севере Свердловской области. Поиски мужчины и ещё одного ребёнка продолжаются

13:24 | 1.08.2019

Сегодня в 11:00 спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда при обследовании реки Лозьва в 18,5 километрах от посёлка Ушма обнаружили в воде без признаков жизни женщину и двоих детей, уплывших днём 31 июля из посёлка Вижай в посёлок Ушма на лодке и пропавших.



Чуть ранее в 17 километрах от посёлка Ушма была обнаружена лодка, но людей в ней не было. Поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются.

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