Новости дня
13:01 | 1.08.2019
Фото: e1.ru
Сотрудники ГИБДД в Новоуральске устроили погоню за нарушителем на ВАЗе
Местные жители рассказывали, что до того, как полиция поймала нарушителя, он неоднократно превышал скорость.
Когда лихач уходил от преследования, он, как говорят очевидцы, чуть не сбил девушку, поскольку заехал на тротуар. Также очевидцы говорят, что сотрудникам ГИБДД пришлось открыть стрельбу по колесам, чтобы остановить гонщика.
Блокировать нарушителя правоохранителям удалось через 14 минут после начала погони.
В УГИБДД по Свердловской отметили, что за рулем находился местный житель 1985 года рождения. Выяснилось, что 34-летний водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в настоящее время лишен права управления транспортным средством по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. После задержания от медосвидетельствования отказался. В результате применения оружия водитель не пострадал. На водителя составлен протокол об административном нарушении, а его автомобиль отбуксировали на спецстоянку.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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